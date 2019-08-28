عبد المهدي يعزي بوفاة أمين عام اتحاد الأدباء

2019/08/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… عزى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الشعب العراقي واتحاد الأدباء والكتاب بوفاة أمينه العام ابراهيم الخياط الذي لقى مصرعه اليوم في حادث سير في منطقة عقرة بمحافظة دهوك.وقال عبد المهدي في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الشاعر […]

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