مجلس الامن الوطني يوافق على انشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير

2019/08/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وافق مجلس الامن الوطني، الاربعاء، على مجموعة فقرات من بينها انشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير لحماية السفن العراقية، اضافة الى التشديد على ضرورة اتخاذ مختلف الخطوات دفاعا عن سيادة العراق.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مجلس الامن الوطني عقد جلسته الاعتيادية الدورية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس […]

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