الرصد الزلزالي: 574 هزة أرضية ضربت العراق وقرب حدوده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي

2019/08/28 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء ، خارطة النشاط الزلزالي للاشهر السبعة الأولى من عام 2019

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