ذي قار تضع خارطة طريق لإكمال جميع مشاريع المحافظة

2019/08/28 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الأربعاء، تلقي المحافظة تعهدات من قبل الحكومة المركزية في التعامل مع الملفات التي طرحها مجلس المحافظة خلال اللقاء مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وتم الإتفاق على جدول زمني لحسم الملفات .

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