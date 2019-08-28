2019/08/28 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت وسائل الإعلام، إنه استنادا إلى مصادرها، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية حلقت في أجواء قرية العديسة بمحافظة النبطية"، مشيرة إلى أن "عملية إطلاق النار على الدرون جاءت "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرًا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | الجيش اللبناني يتصدى لطائرة مسيرة "إسرائيلية" اخترقت أجواء البلاد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | الجيش اللبناني يتصدى لطائرة مسيرة "إسرائيلية" اخترقت أجواء البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).