جودت “يُسلم” مقر منصبه للبطاط بعد مفاوضات دامت نصف ساعة

2019/08/28 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني، الاربعاء، أن قائد الشرطة الاتحادية المُقال من منصبه الفريق رائد شاكر جودت رفض مغادرة منصبه الامر الذي اسدعى تدخل قيادي كبير في الوزارة، فيما اشار الى أن المفاوضات دامت نصف ساعة.وقال المصدر في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “قوة حكومية طوقت مقر قيادة الشرطة الاتحادية بعد ورود انباء عن رفض قائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر جودت مغادرة منصبه”.فيما قال مصدر، أمني آخر، إن “جودت رفض مغادرة مقر القيادة، بعد ورود امر باعفائه من منصبه”.وبين، أن “تدخل وكيل الوزارة مع قائد الشرطة الاتحادية المُكلف اللواء الركن جعفر البطاط انهى الخلاف وتم تسليم واستلام قيادة المقر”، موضحاً أن “المفاوضات دامت نص ساعة تقريباً”.وعين وزير الداخلية ياسين الياسري، اللواء الركن جعفر البطاط قائداً للشرطة الاتحادية.

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