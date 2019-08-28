مجلس الامن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة عادل عبدالمهدي

2019/08/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الامن الوطني جلسته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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