قراءة في البنية المعمارية للفيلم السينمائي

2019/08/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النص الفلمي والاشتغال السينمائي كاظم مرشد السلوم يعد النص احد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الفيلم السينمائي، إذ لا يمكن أن تصور فيلماً متماسكاً من دون نص مؤثر يوظفه صانع الفيلم من خلال أدارته السينمائية للإيحاء بالدلالات المراد إيصالها للمتلقي.وتزخر الحياة الاجتماعية بأنواع مختلفة من النصوص وفي مجالات مختلفة كالأدب والسياسة والفلسفة والإعلام والقانون....

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