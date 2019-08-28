ندوات ونقاشات في ماهية السينما في مهرجان دهوك السينمائي

2019/08/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفهوم الهوية السينمائية كوثر جبارة تقام على هامش العروض السينمائية العالمية والمحلية التي تمتد طيلة أيام انعقاد مهرجان دهوك السينمائي الدولي كما هو معتاد في كل عام مجموعة من الفعاليات الإعلامية والنقدية، من مؤتمرات صحفية وورش عمل وجلسات حوارية نقدية.وقد اكتفى المهرجان في هذه النسخة بتقديم الحلقات النقاشية والجلسات النقدية التي تتطرق إلى العديد ...

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