الفيلم القصير مكانٌ للإبداع بحدّ ذاته

2019/08/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار مع جاكي إيفرار- مدير مهرجان الأفلام القصيرة في سين سان دوني (بانتان) حاورته – ماري كلوزييه «جاكي إيفرار» مؤسّس، ومدير مهرجان Côté court في Pantin (مدينة مُحاذية لباريس)، في هذا الحوار الذي أجرته معه الصحفية الفرنسية «ماري كلوزييه»، يعود بذاكرته إلى أصل تأسيس هذا المهرجان المُخصص للأفلام القصيرة، كما يُخبرنا عن قوة هذا النوع، ...

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