الجنايات تصدر أحكاما مختلفة أبرزها السجن 15 عاما لتاجري مخدرات من العمارة

2019/08/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر قضائي مطلع، اليوم الأربعاء، بأن محكمة الجنايات في ذي قار أصدرت أحكاما مختلفة أبرزها لتاجري مخدرات من محافظة ميسان.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " محكمة الجنايات في ذي قار أصدرت حكما بالسجن على شخصين من محافظة ميسان لمدة ١٥ سنة وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، لافتا إلى أن " المتهمين تمت إدانتهم بإدخال كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".

وتابع المصدر، أن " الحكم الثاني صدر بحق متهم تمت إدانته بحرق مركبة في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار "، مشيرا إلى أن" الحكم بلغ سنة واحدة وفق أحكام المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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