2019/08/28 | 21:16

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امرأة تلد توأماً يفصل بينهما 11 أسبوعًا… وكلاهما بصحّة جيّدة!

يستغرق الحمل عادة نحو 9 أشهر، أو 7 أشهر في بعض الحالات، إلّا أن هذا الأمر لا ينطبق على حالة ليليا كونوفالوفا من بلدة أورالسك في شمال كازاخستان، بالقرب من الحدود الروسية.

أنجبت كونوفالوفا توأماً يفصل بينهما شهران ونصف الشهر، بسبب حالة فريدة يصفها الأطباء بالمعجزة لأنّ كلا الطفلين على قيد الحياة وبصحة جيدة، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وتعاني من حالة نادرة جعلتها تملك رحما مزدوجا، ما يعني أن كل واحد من التوأم كان في رحم منفصل، وبالتالي هذا ما جعلها تنجب طفلتها في 24 أيار، بعد 25 أسبوعًا فقط من الحمل، بوزن بلغ 850 غرامًا، وكانت بذلك بحاجة إلى علاج في العناية المركّزة.

تقول كونوفالوفا: “الطفل لم يكن في عجلة من أمره للخروج إلى هذا العالم”، فأنجبته بعد شهرين ونصف الشهر من ولادة شقيقته، في 9 آب بوزن 2.9 كلغ، واوصفة إيّاه بأنّه “بطل محارب قوي من الحكايات الشعبية الروسية”.

وقالت وزارة الصحة الكازاخية إن فرص ولادة طفل سليم لامرأة مصابة بحالة ليليا هي واحدة من كل 50 مليونًا.



وأضافت أن الأم كانت تدرك جيّدًا هذا الخطر، مشيرة الى أن حملها كان صعباً وكانت تشعر بالرعب التام عندما بدأ المخاض “لكن بفضل أطبائنا انتصرنا… ما فعلوه هو معجزة.



يزن أطفالي الآن نحو 3 كلغ ونحن نستعد للخروج من المستشفى”.

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