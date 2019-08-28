احالة اصحاب (22) شاحنة محملة بالحديد المستورد للقضاء لتسببها هدراً بالمال العام في الشلامجة

2019/08/28 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، وتنفيذاً لقرار السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة في البصرة، ضبط إثنين وعشرين شاحنة محملة بمادة ” الحديد المستورد” بعد أن تم التلاعب بأوزان حمولتها.وذكر بيان للهيئة : تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة موظف الميزان الجسري للقضاء.

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