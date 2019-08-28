2019/08/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الامني الوطني يؤكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة دفاعا عن سيادته وامنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامني الوطني يؤكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة دفاعا عن سيادته وامنه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامني الوطني يؤكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة دفاعا عن سيادته وامنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).