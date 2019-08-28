رئيس الوزراء يعزي بوفاة

2019/08/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عزى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الشعب العراقي واتحاد الأدباء والكتاب بوفاة امينه العام ابراهيم الخياط.

وقال عبد المهدي في برقية التعزية: "تلقينا

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