اكتشاف مثير تحت سطح الأرض في أعماق منجم كندي

2019/08/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر علماء على ميكروبات حية على عمق 2.4 كم تحت سطح الأرض في منجم كندي، بعيدا عن أشعة الشمس والهواء النقي.ويعتقد العلماء أن وجود الكبريتات في المياه الجوفية القديمة، ساهم في الحفاظ على أشكال الحياة الميكروبية هذه حية، حيث تتنفس الكائنات الدقيقة الكبريتات بدلا من الأكسجين، إذ تعد مياه الكهف واحدة من […]

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