2019/08/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعه ويؤكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه وسيادته

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