2019/08/28 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباراة بطريقة جميلة والاجمل سيارة نقل اللاعب المصاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JcfDFlR-nd8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباراة بطريقة جميلة والاجمل سيارة نقل اللاعب المصاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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