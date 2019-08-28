2019/08/28 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أطلق الجيش اللبناني النار على طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين، الأربعاء، لخرقهما الأجواء اللبنانية، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وقال المصدر إن إطلاق النار على الطائرتين، تم فوق منطقة العديسة الحدودية، بعد رؤيتهما بالعين المجردة.وتشير المعلومات إلى أن العملية ترتبط مباشرة بقرار صدر سابقا عن الجيش اللبناني، يقضي بإطلاق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين إسرائيليتين مسيرتين المركز الخبري الوطني.

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