الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين اسرائيليتين

2019/08/28 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش اللبناني النار على طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين، اليوم الأربعاء، لخرقهما الأجواء اللبنانية، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.وقال المصدر إن إطلاق النار على الطائرتين، تم فوق منطقة العديسة الحدودية، بعد رؤيتهما بالعين المجردة.

وتشير المعلومات إلى أن العملية ترتبط مباشرة بقرار صدر سابقا عن الجيش اللبناني، يقضي بإطلاق النار على الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا عدم امتلاكه رادارات ترصد هذه الطائرات.

والاثنين، جرى تسجيل تحركات آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، بعد يوم حافل من التطورات سقطت خلاله طائرتان إسرائيليتان مسيرتان قرب مقر لحزب الله ببيروت، فضلا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، في أعقاب هجمات ليل السبت الأحد.

وأعلن للكيان الإسرائيلي، الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق الجولان السوري المحتل، فضلا عن تكثيف الدوريات على الحدود مع لبنان.

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