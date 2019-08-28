2019/08/28 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).