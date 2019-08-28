2019/08/28 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wzqvmCUmP3Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً من العراقية IMN مع ندى لؤي وغسان عدنان يوم 28-08-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الثامنة مساءً من العراقية IMN مع ندى لؤي وغسان عدنان يوم 28-08-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).