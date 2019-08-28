عشائر الفلوجة ترفض إقالة الساير والأخير يؤكد: أهداف سياسية لا تتحملها المدينة

2019/08/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

عبر

المئات من أبناء عشائر قضاء الفلوجة، اليوم الأربعاء، عن رفضهم إقالة القائمقام عيسى الساير.

وألقى

الساير خلال الوقفة كلمة تابعها “النور نيوز” أكد خلالها أنه ابن

الفلوجة البار في هذا المنصب وغيره”، مشيراً إلى أنه” لم يغادر المدينة

خلال الفترات الصعبة والكوارث التي تعرضت لها على يد تنظيم القاعدة بعد الاحتلال

وحتى سقوطها على يد داعش”.

وأضاف

أنه” لايوجد أي مبرر قانوني لهذه الإقالة، إذ لا توجد قضايا فساد مالي أو

إداري أوتقصير في أداء الواجب”، لافتاً إلى أن الغرض ناتج عن أهداف

سياسية”.

وقال

الساير إنه ” سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص هذا الملف، وسيكون القضاء

عادلاً، وسيعيد الحق إلى أهله”.





وتابع

أن” الانبار ومدنها لا تتحمل تلك السجالات السياسية بقدر حاجتها إلى الإعمار

والبناء”.

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