عبد المهدي يعزي بوفاة الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين

2019/08/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

قدم

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، التعازي إلى الشعب العراقي

واتحاد الأدباء والكتاب بوفاة امينه العام .

وقال

عبد المهدي، في بيان نقله مكتبه الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

“تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب

العراقيين الشاعر ابراهيم الخياط رحمه الله في حادث سير مؤسف”.

وأضاف

عبد المهدي، “نتقدم بخالص العزاء الى الشعب العراقي والى ذويه وزملائه في

اتحاد الأدباء والوسط الثقافي، سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم

ذويه الصبر والسلون”.

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