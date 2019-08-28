تعويضات الامطار تحرك تظاهرات في القرنة.. قطع الطريق وتهديدات أخرى

2019/08/28 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس – البصرةتبنت الجمعيات الفلاحية في قضاء القرنة، الاربعاء، قطع الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي شمالي محافظة البصرة، فيما هددوا بإعتصام مفتوح أمام بوابات الحقل النفطي في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وقال رئيس الجمعيات الفلاحية في القرنة هادي بدر المالكي، لـ”كلكامش برس”، إن “الفلاحين المتضررين من جراء الفيضانات والسيول، وبحضور ومسؤولية الجمعيات الفلاحية قد نظموا تظاهرة كبرى امام الحقل وتم قطع الطريق المؤدي اليه لفترة صباح اليوم، بسبب عدم تنفيذ الحكومة لوعودها”.

وأضاف المالكي “كنا ننتظر التعويضات عن الاضرار نتيجة غمر الاراضي الزراعية بالمياه لحماية حقل مجنون من الغرق، والتي اطلقها وزير الموارد المائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وبالرغم من مرور أشهر عليها لم يلمس الفلاحين المتضررين أي بادرة امل بالتعويض”.

وتابع المالكي “تم رفع شعارات مندده بالإهمال الحكومي لمعاناة الفلاحين والتسويف في تحقيق مطالبهم رغم الوعود الكثيره”.

وأشار المالكي إلى أن “الأتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في القرنة شارك في التظاهرة وعبر عن تأييده لمطالب الفلاحين، وندعو الحكومة ووزارة النفط الى الاستجابة للمطالب وسرعة صرف مستحقاتهم، كونهم مثقلون بديون والتزامات ماليه كبيره”.

وأكد المالكي على أن “المتظاهرين قد التزموا بدرجة عالية من الانضباط والسلمية وتعاونوا مع القوات الأمنية من جيش وشرطة، وبعدها انسحبنا، وفي حال عدم تحقيق المطالب سينفذ الفلاحين اعتصام مفتوح أمام بوابات حقل مجنون النفطي”.

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