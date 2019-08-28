مقتل شخص بنزاع عشائري شمالي البصرة والقوات الأمنية تنفذ عمليات دهم للبحث عن الجناة

2019/08/28 | 21:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "نزاعاً عشائرياً مسلح في منطقة الترابهة، في قضاء المدينة شمالي البصرة بالسلاح المتوسط والخفيف"،

بغداد اليوم _ السليمانية

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة في محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، اعتقال أخطر خلية تتاجر بالاعضاء البشرية، في إقليم كردستان.

وقال مدير مكافحة الجريمة في السليمانية، أكرم قادر، خلال مؤتمر صحفي، بشأن احصائية نشاطات

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي، بمهام قائد الشرطة الإتحادية لحين اختيار قائد جديد.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ياسين طاهر الياس

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