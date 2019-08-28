2019/08/28 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وجهت اللجنة المكلفة بمتابعة #قضايا المختطفين والمغيبين في #العراق، اليوم الأربعاء، رسالة #مفتوحة إلى #الحكومة والمجتمع الدولي.رئيس اللجنة #سليم_الجبوري ذكر في بيان، أنه «رسالة اللجنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة متابعة المختطفين توجه رسالة للحكومة: سجونٌ سرية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة متابعة المختطفين توجه رسالة للحكومة: سجونٌ سرية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).