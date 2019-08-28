2019/08/28 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: عراقتشي: ايران ستعود الى تطبيق الإتفاق النووي بشكل كامل عندما تتمكن من بيع نفطها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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