2019/08/28 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي: ليس لدينا أي مفاوضات مع أميركا وعليها رفع العقوبات والعودة للإتفاق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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