2019/08/28 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بدأ القضاء السوداني، الأربعاء، محاكمة 41 من رجال الأمن، إثر الاشتباه في تسببهم بوفاة مدرس خلال وجوده قيد الاحتجاز.وتوفي أحمد الخير، البالغ 36 عاما، في السجن بعد القبض عليه في يناير على أيدي أفراد من جهاز الأمن، قبل أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير.وكان الخير قد اعتقل في قريته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



بدء محاكمة العشرات من رجال الأمن في “قضية المدرس” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. بدء محاكمة العشرات من رجال الأمن في “قضية المدرس”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. بدء محاكمة العشرات من رجال الأمن في “قضية المدرس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).