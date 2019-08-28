مظهر محمد صالح - الوجبة المجانية في المالية العامة للعراق

2019/08/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الوجبة المجانية في المالية العامة للعراقمظهر محمد صالحبنيت موازنة ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- على ايرادات نفطية شديدة الواقعية اي ٥-;-٦-;- دولار للبرميل وهو سعر ظل بحمل هامش ريعيدموجب لمصلحة الموازنة يتذبذب بالزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين ٥-;-٨-;- دولار اعلى من سعر الموازنة ،ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط ...وبالرغم من ذلك تجد ان هناك فجوت......

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