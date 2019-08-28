طلبة علوم الجو ينظمون تظاهرة امام وزارة النقل للمطالبة بتعيينهم

2019/08/28 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نظم المئات من طلبة علوم الجو، الاربعاء، تظاهرة للمطالبة بتعيينهم في وزارة النقل كونها منفذهم الوحيد للعمل.وقال الطالب علي مهدي وهو احد منظمي التظاهرة، لـ /المعلومة/، ان “المئات من طلبة قسم علوم الجو في الجامعة المستنصرية ببغداد وهو القسم الوحيد الذي يخرج خبير بالجو تظاهروا اليوم امام وزارة النقل كونها الجهة الوحيدة […]

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