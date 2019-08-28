مجلس الأمن الوطني يؤكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن أمنه وسيادته

2019/08/28 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاعتيادية الدورية اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء حصلت عليه / بدر نيوز/ ، انه “قدم في بداية الجلسة ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية، فيما أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا […]

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