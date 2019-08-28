أوديشو: قادرون على عبور السالمية غداً

2019/08/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو، أن المسؤولية كبيرة على فريقه، في مباراة الغد أمام السالمية الكويتي بذهاب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "استفدنا من معسكر لبنان، في رفع تجانس اللاعبين والروح المعنوية للفريق، كون غلب اللاعبين تم استقطابهم مؤخرا".وأشار إلى أن المباراة ستكون قوية لما يمتلكه الفريق الضيف من أسماء كبيرة، منهم المدافع مساعد ندا، لكنه أكد قدرة القوة الجوية على العبور لأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره ويمتلك خبرة البطولات الخارجية.من جهته قال مهاجم القوة الجوية الدولي أيمن حسين، إن فريقه اسم كبير وتاريخه مطرز بالألقاب.وتابع "سندخل المباراة بشعار تحقيق الفوز، وأسعى لأن أكون إضافة للفريق، وأفتخر بتمثيل القوة الجوية أعرق الأندية المحلية".وبين أن الفريق عازم على الفوز من أجل تسهيل المهمة في جولة الإياب.انتهى

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