لجنة الثقافة والاعلام تعزي بوفاة إبراهيم الخياط

2019/08/28 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب رحيل الكاتب والشاعر ابراهيم الخياط امين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق، واصابة الناطق بإسم الاتحاد الشاعر عمر السراي بجروح بليغة إثر حادث سير مؤسف بمحافظة دهوك في اقليم كردستان.

وعبرت رئيس اللجنة ونائبها والاعضاء في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "عن بالغ حزنهم بعد تلقيهم نبأ وفاة الشاعر الخياط الذي ترك ارثا من الشعر وكان له الدور الكبير في تقدم اتحاد الادباء وانفتاحه بشكل واسع خصوصا بعد التغيير عام 2003".وعزت اللجنة "جميع الادباء والشعراء والكتاب في البلاد خصوصا محبي الفقيد وذويه بهذا المصاب الجلل, سائلين المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته، والدعوات الخالصة للشاعر السراي بالشفاء العاجل، وانا لله وانا اليه راجعون".



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