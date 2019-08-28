الخارجيّة تسلم دفعة من المحفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الجانب الكويتيّ

2019/08/28 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وزارة الخارجيّة بتسليم دفعة من المحفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الجانب الكويتيّ.

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