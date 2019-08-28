2019/08/28 | 22:32

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اعتقال 72 شخصا بينهم 8 متهمين بــ (الدكة العشائرية) في ميسان

اعلن قسم شرطة قضاء الميمونة، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 72 شخصا

بينهم 8 متهمين بـــ (الدكة العشائرية).

وقال المركز في بيان ، ان "مفارز مراكز شرطة قضاء الميمونة و بإشراف

مدير القسم نفذت عمليات أمنية في عموم مناطق القضاء مطلع شهر آب

الجاري ، أسفرت عن اعتقال "٧٢" متهم استنادآ لأحكام قضائية بينهم

"٨" متهمين وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور

المواطنين ما يعرف بـــ (الدكة العشائرية)".واضاف "اعتقال آخرين

بجرائم جنائية مختلفة ، وضبط أسلحة نارية ودراجات مخالفة".

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