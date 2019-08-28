2019/08/28 | 22:32

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وزير الداخلية يصل إلى إقليم كوردستان على رأس وفد وزاري رفيع المستوى

وصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري مساء الأربعاء إلى أربيل على

رأس وفد وزاري رفيع المستوى.وكان في استقباله بمطار أربيل وزير الداخلية بحكومة إقليم كوردستان

ريبر أحمد وكبار المسؤولين في الوزارة.وسيجري الياسري" خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الهامة للتباحث حول

الموضوعات التي تخص عمل الوزارة الأمنية والخدمية.

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