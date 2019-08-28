2019/08/28 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت فرص نجاح القطاع الزراعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).