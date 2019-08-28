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عبدالمهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي


عبدالمهدي يبحث خطط النهوض بالاقتصاد العراقي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي
2019/08/28 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عززت فرص نجاح القطاع الزراعي

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