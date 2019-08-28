صافرة مصرية تعين الكويت الكويتي للفوز على الشرطة العراقي بالاندية العربية

2019/08/28 | 22:33

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بغداد اليوم - بغداد

قدم حكم لقاء الكويت الكويتي والشرطة العراقي، المصري محمود البنا هدفين في الشوط الاول، كهدية منه و...





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