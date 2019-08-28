2019/08/28 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EeK2QSgcEeE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع زينب الغانم / الوكالات والدرجات الخاصة .. حسم مؤجل تحت سقف الدستور) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع زينب الغانم / الوكالات والدرجات الخاصة .. حسم مؤجل تحت سقف الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).