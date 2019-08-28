اتحاد القدم العراقي يسمي مساعداً لكاتانيتش

2019/08/28 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاربعاء، توصية لجنة المنتخبات بتسمية رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الأول .

وقال رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى في بيان ورد لشفق نيوز ان الاتحاد اقر اليوم توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .

واضاف ان اللجنة فاضلت بين عدد من الاسماء التدريبية على وفق معايير فنية محددة، نال على اثرها رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي لكاتانتيش.

واشار موسى الى ان المكتب التنفيذي وجه لجنة العلاقات باستحصال تأشيرة دخول الى مملكة البحرين للمدرب رحيم حميد، مبينا ان حميد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة بغداد.

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