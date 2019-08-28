2019/08/28 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | الكناني : الاستبدال سيشمل 4 وزراء من مختلف الاستحقاقات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vNkb_5fdNDI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | الكناني : الاستبدال سيشمل 4 وزراء من مختلف الاستحقاقات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | الكناني : الاستبدال سيشمل 4 وزراء من مختلف الاستحقاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).