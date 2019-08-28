الولائي يطرح آلية الفصائل لاستهداف أمريكا وإسرائيل.. ويوضح خلاف المهندس والفياض

2019/08/28 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف امين عام كتائب سيد الشهداء، ابو ولاء الولائي، الاربعاء، عن آلية الرد حول الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي وقصف معسكراته، فيما اكد وقوفه من الخيار الحكومة بالذهاب نحو مجلس الامن وخيار الدبلوماسية.وقال الولائي، في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، “لدينا الامكانية باطلاق طائرات مسيرة وضرب سفارات الدول المسؤولية عن استهداف المعسكرات التابعة لنا”، موضحاً “أنا هنا اتكلم كمقاوم، اما كحشد شعبي فانا لا افعلها”.واشار الى أن “الكرة الان في ملعب الحكومة العراقية”، فيما يتعلق بالمشكلة مع اميركا واسرائيل.وبشأن الخلاف بين المهندس والفياض، بين الولائي، أن “المهندس يمثل العنفوان والفياض يمثل الدبلوماسية والحكمة، وعدم حضور المهندس في اجتماع الرئاسات كان بسبب سفره خارج البلاد”، مؤكداً “تأييده لاجراءات الحكومة والمضي نحو مجلس الامن”.وبخصوص آلية الرد حول الاعتداءات على القصف الخارجي للمعسكرات، قال الولائي، إن “امريكا لا ترى غير لغة القوة، وامكانية الرد تتم عبر مصالحهم الموجودة داخل البلاد”، متهماً “واشنطن بالمساهمة في ضرب معسكرات الحشد بالتعاون مع اسرائيل”.وافاد، بأن “الحشد اعطى في حربه ضد داعش نحو 10 الاف قتيل، وتعرض لـ9 الاف انتحاري و6 الاف سيارة مفخخة”.

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