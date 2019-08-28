الكعبي يناقش مع المفوضية استعدادات إجراء الانتخابات

2019/08/28 | 22:44

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بغداد / الصباح

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اخر الاستعدادات لاجراء الانتخابات المقبلة، في حين اكد، ان الفصل التشريعي الجديد سيخصص لاقرار القوانين التي كانت تسمى

«خلافية». وذكر بيان لمكتبه، تلقته “الصباح”، ان “الكعبي استقبل رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رياض البدران واعضاء مجلس المفوضين،

وجرى خلال اللقاء بحث اخر الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في نيسان من العام 2020، بالاضافة الى مناقشة ملف النازحين وآلية اشراكهم في الانتخابات المقبلة”. واضاف الكعبي، بحسب البيان، ان “بعثة الامم المتحدة اسهمت وبشكل فاعل في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق واجراء الانتخابات السابقة وقدمت مساعدات كبيرة للجانب العراقي، وهنا اعتبرها “شريكا حقيقيا” مع جميع الجهات المحلية لإتمام برامجها وتحقيق اهدافها، ومن الجيد تعزيز التعاون بين المفوضية وخبراء الامم المتحدة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراتهم لبلوغ انتخابات محلية شفافة خالية من العقبات”.وحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب،”جميع الجهات بتسهيل مهام تحديث سجلات الناخبين وتطبيق النظام الالكتروني الحديث والاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة وتجاوز العقبات التي حدثت خلالها”. من جانبه، اكد مجلس المفوضين، حرصه على انجاز جميع الاستعدادات لضمان مشاركة الجميع وبالاخص النازحين من حيث استحداث مراكز انتخابية في جميع المناطق التي تضم مجمعات نازحين وتحديث سجلاتهم الانتخابية وتسهيل العملية”.



على صعيد آخر، اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ان الفصل التشريعي الجديد سيخصص لاقرار القوانين

“الخلافية”. وذكر بيان اخر، ان “الكعبي اكد خلال استقباله رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معلة الساعدي، ان ما يميز الدورة النيابية الحالية هو ان جميع النواب وبغض النظر عن انتماءاتهم متفقون على هدف واحد هو احداث نقلة نوعية في المنظومة التشريعية والرقابية والمضي قدما بتشريع جميع القوانين التي تخدم مختلف شرائح البلد». واوضح، ان “الخطة التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس للمرحلة المقبلة هي مناقشة جميع القوانين التي لم تجد طريقها للتشريع والتي كانت تسمى بالقوانين الخلافية، مؤكدا وجود عزم على تمريرها عبر التفاهم والاتفاق وتغليب مصلحة الوطن والشعب العراقي». الى ذلك، اشاد الكعبي، بدور نقابة المحامين العراقيين، في اشاعه روح العدالة ودعم السلطة القضائية.واوضح بيان لمكتب النائب الأول، ان “الكعبي، شارك بالاحتفال المركزي الذي نظمته نقابة المحامين العراقيين بمناسبة مرور 86 عاما على تأسيسها”.



وثمن الكعبي “الدور الكبير الذي لعبته نقابة المحامين العراقيين في اشاعه روح العدالة ودعم السلطة القضائية الممثل العادل للشعب امام القضاء”.

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