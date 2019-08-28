مجلس الأمن الوطني يوافق على إنشاء قاعدة بحرية في ميناء الفاو الكبير

2019/08/28 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن الوطني، الأربعاء، على إنشاء قاعدة بحرية في ميناء الفاو الكبير لحماية السفن العراقية، فيما أكد المجلس حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونياً ودبلوماسياً من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعاً عن سيادته.وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، ان "مجلس الامن الوطني عقد جلسته الاعتيادية الدورية اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وتم تقديم إيجاز عن آخر التطورات السياسية والأمنية في بداية الجلسة، فيما أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة".

وأضاف أن "المجلس ناقش المواضيع المعدّة لجدول اعماله، حيث استمع الى تقرير محدّث عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والاجراءات والخطوات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع واهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، كما عرضت اللجنة توصياتها على مجلس الأمن الوطني، وشهدت الجلسة الموافقة على تلك التوصيات وتخويل وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لإكمال المشروع".

وأوضح البيان، أن "المجلس ناقش موضوع طلب وزارتي الدفاع والنقل بصدد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير تزامنا مع بناء ميناء الفاو لحماية السفن والموانئ العراقية وتخصيص المبالغ المالية لإنجاز المشروع، وتمت الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة وزارة النقل للاعوام (٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢)".

وأشار إلى أن "المجلس وافق على المضي بإبرام مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الجزائرية ".

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