2019/08/28 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سيكون عشاق كرة القدم، غدا الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على موعد مع سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية.وسيتواجد كما جرت العادة 32 فريقا في دور المجموعات، يتم تقسيمها على أربع مستويات.ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بطلي دوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على موعد قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على موعد قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).