تأجيل افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا لهذه الأسباب

2019/08/28 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، تأجيل إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، المغلق منذ سنوات عدة، لأسباب لوجستية تحسم قريباً جداً.وأعلن قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، أن إعادة فتح المنفذ الحدودي مع سوريا، بين مدينتي القائم، غرب الأنبار، غربي البلاد، والبوكمال السورية، إلى السابع من الشهر المقبل بعد أن …

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