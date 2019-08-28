انجاز ساحة لخزن الحاويات وإيواء الشاحنات في ميناء ام قصر الشمالي

2019/08/28 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُنجز ت الشركة العامة لموانئ العراق ” ساحة لخزن الحاويات واخرى لإيواء الشاحنات بمساحة 32,000 م 2 في ميناء ام قصر الشمالي وبنسبة إنجاز تصل إلى 100 %.وأوضح مدير ميناء ام قصر الشمالي أثيل عبدعلي ” بحسب بيان للشركة ” ان هذه الساحة ستزيد من الطاقة الاستيعابية للميناء وستقدم خدماتها لخطوط ملاحية متعددة.مبينا […]

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