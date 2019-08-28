وزير الدفاع الأمريكي: نريد التعامل مع إيران دبلوماسيا

2019/08/28 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد حل توتراتها مع إيران من خلال الدبلوماسية ولا تبحث عن صراع عسكري.

وقال إسبير في مؤتمر صحفي في البنتاغون "نحن لا نسعى إلى الصراع مع إيران، نريد التواصل معهم دبلوماسيا".

وقال إسبير إنه يأمل أن توافق القيادة الإيرانية على محادثات تساعد في حل القضية.

واوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي خلال مؤتمره الصحفي الختامي في قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل "ظروف مناسبة".



وأضاف أنه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في وقت سابق إنه يود عقد لقاء بين ترامب وروحاني في غضون أسابيع.

وقال ترامب إنه سيكون من الواقعي توقع عقد اجتماع مع روحاني في الأسابيع المقبلة.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الهبوط منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 في الربيع الماضي.



وقد أعلنت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين أنها تعتزم خفض مبيعات إيران من النفط إلى الصفر وإعادة فرض عقوبات على جميع القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد تقريبًا.

وتدهور الوضع خلال الأشهر الأخيرة في أعقاب سلسلة من الهجمات على الناقلات التجارية في خليج عمان ومضيق هرمز، والتي اتهمت واشنطن وحلفاؤها إيران.



وقد رفضت طهران هذه الاتهامات.

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